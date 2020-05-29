Ціни на нафту впали через протистояння Китаю і США

Ціни на нафту в усьому світі продовжили падіння через загострення відносин Китаю і США. У п'ятницю, 29 травня, вартість бареля нафти марки Brent з поставкою в липні знизилася на 1,38% – до $34,80.

Липневі ф'ючерси на нафту марки WTI також впали – до $33 за барель (-2,1%). Про це свідчать дані лондонської біржі ICE Futures станом на 9:35 за київським часом.

При цьому загалом за травень Brent подорожчала на 39%, а WTI – на рекордні 76%.

Ціни на нафту TheICE

Ціни на нафту TheICE

Ціна падає, незважаючи на те, що країни-виробники нафти (ОПЕК +) знизили її видобуток, а в світі почав відновлюватися попит на паливо.

Чому дешевшає нафта

Причина падіння цін на сировину – зростання напруженості між США і Китаєм. Вона серйозно загострилися після ухвалення Китаєм рішення про створення власного закону про національну безпеку для Гонконгу, повідомив "Інтерфакс". Економічний радник Білого дому Ларрі Кадлоу заявив в інтерв'ю CNBC у четвер, що Пекін зробив "велику помилку", ухваливши резолюцію, відповідно до якої буде розроблений цей закон.

Президент США Дональд Трамп пообіцяв в п'ятницю оголосити про заходи, які Вашингтон вживатиме щодо Китаю у відповідь на спробу країни посилити контроль над Гонконгом. Трейдери побоюються, що Штати повернуть частину мит для китайських товарів, які були скасовані раніше.

Також залишаються питання, чи зможуть країни ОПЕК+ зберігати нинішні темпи скорочення видобутку в найближчі місяці.

Падіння цін на нафту через конфлікт Китаю і США

Як повідомляв OBOZREVATEL, є ймовірність, що світові ціни на нафту сильно знизяться вже найближчим часом. Зокрема, котирування марки Brent можуть впасти до $30 за барель. Такий прогноз у коментарі OBOZREVATEL озвучив керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин.

Влада Саудівської Аравії наказала держкомпанії Saudi Aramco скоротити видобування нафти в червні ще на 1 млн барелів на добу – до 7,492 млн б/д. Тобто більше, ніж було прописано в угоді ОПЕК+.

Компанія "Роснафта" оголосила, що розроблятиме нові нафтові свердловини, незважаючи на угоду ОПЕК+ про скорочення видобування нафти.

Світові ціни на нафту впали після нового загострення відносин між США і Китаєм. У середу, 27 травня, вартість бареля нафти марки Brent з поставкою в липні знизилася на 1,41% – до $35,66.