Ціни на нафту впали через проблеми в економіці США.

Світові ціни на нафту в четвер, 20 серпня, впали через те, що експерти все більше сумніваються у швидкому відновленні економіки США після коронакризи.

Ціна бареля Brent з постачанням в жовтні знизилася на 0,81% – до $45. А жовтневі ф'ючерси на нафту марки WTI подешевшали до $42,71 (-0,92%). Про це свідчать дані торгів на лондонській біржі ICE Futures станом на 9:22 за київським часом.

Ціни на нафту Brent TheICE

Ціни на нафту WTI TheICE

Через що ціни пішли вниз

Ймовірною причиною падіння цін є сумніви, що економіка США (найбільшого в світі споживача нафти) зможе швидко відновитися. Такої думки дійшли учасники засідання комітету Федеральної резервної системи США, повідомив "Інтерфакс".

"Подальші перспективи економіки США в значній мірі залежать від епідеміологічної ситуації... Були висловлені побоювання, що нові хвилі COVID-19 можуть привести до затягування періоду низької економічної активності в США", – повідомило агентство.

Як вартість нафти впливає на українців

Україна імпортує левову частку нафти, яку споживає. Також з-за кордону йде більша частина нафтопродуктів.

Чим дорожче нафта, тим вищі ціни на продукти, які з неї отримують (бензин, дизель, мазут та інші продукти хімічної переробки). Правда, їхня вартість змінюється не відразу після зміни цін на нафту в оптовій закупівлі, а з запізненням у декілька місяців.

Обвал цін на нафту, який стався навесні, пом'якшив наслідки удару коронакризи по економіці України. Зокрема, за підрахунками ексзаступника глави правління НБУ Олександра Савченка, якби не ціни на нафту, що впали навесні, то зниження ВВП України було б не 11%, а всі 15%.

Також коливання цін на нафту побічно зачіпає і інші ринки. Справа в тому, що якщо один сировинний ринок просідає, це зачіпає всі сировинні ринки. Тобто, ціни на нафту, нехай і не прямо, впливають на виробництво експортних українських товарів і приплив валюти в країну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ціни на нафту в середу, 19 серпня, продовжили зниження через очікування підсумків засідання міністрів країн ОПЕК+.

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