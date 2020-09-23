Ціни на нафту впали через новини зі США

Ярослав Маркін Ринки та компанії 10:13, 23.09.2020 Оновлено: 10:32, 23.09.2020

Світові ціни на нафту в середу, 23 вересня, продовжили падіння, яке почалося ще наприкінці минулого тижня. Причина – новини про зміну запасів сировини в США.

Вартість нафти марки Brent з постачанням у листопаді опустилася до $41,38 за барель (-0,81%). Також подешевшали жовтневі ф'ючерси на нафту марки WTI – до $39,41. Зниження становить 0,98%.

Про це свідчать дані торгів на біржі ICE Fututres станом на 10:00 за київським часом.

Ціни на нафту марки Brent
TheICE
Ціни на нафту марки WTI.
TheICE

Ціни на нафту знизилися через новини про те, що США минулого тижня наростили її запаси, повідомив російський "Интерфакс". Це означає, що найближчим часом ця країна (найбільший у світі споживач сировини) не купуватиме її у великих обсягах. Отже, помітного попиту на нафту, який дав би змогу підтримувати ціни, у світі не буде.

Як повідомляв OBOZREVATEL, світові ціни на нафту у вівторок, 22 вересня, впали через новини про відновлення видобутку сировини в Лівії.

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Економіка Ринки та компанії

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