Ціни на нафту впали через новини з США

Світові ціни на нафту в середу, 23 вересня, продовжили падіння, яке почалося ще наприкінці минулого тижня. Причина – новини про зміну запасів сировини в США.

Вартість нафти марки Brent з постачанням у листопаді опустилася до $41,38 за барель (-0,81%). Також подешевшали жовтневі ф'ючерси на нафту марки WTI – до $39,41. Зниження склало 0,98%.

Про це свідчать дані торгів на біржі ICE Fututres станом на 10:00 за київським часом.

Ціни на нафту знизилися через новини про те, що США минулого тижня наростили її запаси, повідомив російський "Интерфакс". Це означає, що найближчим часом ця країна (найбільший в світі споживач сировини) не купуватиме її у великих обсягах. Отже, помітного попиту на нафту, який дозволив би підтримувати ціни, в світі не буде.

Як повідомляв OBOZREVATEL, світові ціни на нафту у вівторок, 22 вересня, впали через новини про відновлення видобутку сировини в Лівії.