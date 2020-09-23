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Ціни на нафту впали через новини з США

Ярослав Маркін
Ярослав Маркін
Ринки та компанії
1,0 т.
Ціни на нафту

Світові ціни на нафту в середу, 23 вересня, продовжили падіння, яке почалося ще наприкінці минулого тижня. Причина – новини про зміну запасів сировини в США.

Вартість нафти марки Brent з постачанням у листопаді опустилася до $41,38 за барель (-0,81%). Також подешевшали жовтневі ф'ючерси на нафту марки WTI – до $39,41. Зниження склало 0,98%.

Про це свідчать дані торгів на біржі ICE Fututres станом на 10:00 за київським часом.

Ціни на нафту марки Brent
Ціни на нафту марки WTI.

Ціни на нафту знизилися через новини про те, що США минулого тижня наростили її запаси, повідомив російський "Интерфакс". Це означає, що найближчим часом ця країна (найбільший в світі споживач сировини) не купуватиме її у великих обсягах. Отже, помітного попиту на нафту, який дозволив би підтримувати ціни, в світі не буде.

Як повідомляв OBOZREVATEL, світові ціни на нафту у вівторок, 22 вересня, впали через новини про відновлення видобутку сировини в Лівії.

Світові ціни на нафтуWTIBrentнафта
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