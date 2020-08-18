Ціни на нафту впали через новини з США: як це позначиться на українцях

Світові ціни на нафту у вівторок, 18 серпня, впали. Так, ціна бареля Brent з постачанням у жовтні знизилася на 0,06 – до $45,34.

Про це свідчать дані торгів на лондонській біржі ICE Futures станом на 10:42 за київським часом. А вересневі ф'ючерси на нафту марки WTI подешевшали до $42,8 (-0,21%).

Ціни на нафту Brent TheICE

Ціни на нафту WTI TheICE

Що впливає на вартість нафти

Ціни на сировину зараз залежать від двох факторів: протистояння США і Китаю, а також надій на більш швидке відновлення американської економіки, повідомив "Інтерфакс".

Міністерство торгівлі США в понеділок оголосило про нові обмеження по частині технологій для китайської телекомунікаційної компанії Huawei Technologies Co.

Трейдери стають більш оптимістичними щодо відновлення економіки США: воно може відбуватися швидше, ніж очікувалося.

Як вартість нафти впливає на українців

Україна імпортує левову частку нафти, яку споживає. За даними Держстату, за 2019 рік у країні було видобуто близько 1,6 млн тонн своєї нафти, тоді як імпорт склав 790,6 млн тонн. Також Україна імпортує більшу частину нафтопродуктів.

Чим дорожче нафта, тим вищі ціни на продукти, які з неї отримують (бензин, дизель, мазут та інші продукти хімічної переробки). Правда, їхня вартість змінюється не відразу після зміни цін на нафту в оптовій закупівлі, а з запізненням у декілька місяців.

Обвал цін на нафту, який стався навесні, пом'якшив наслідки удару коронакризи по економіці України. Зокрема, за підрахунками ексзаступника глави правління НБУ Олександра Савченка, якби не ціни на нафту, що впали навесні, то зниження ВВП України було б не 11%, а всі 15%.

Також коливання цін на нафту побічно зачіпає і інші ринки. Справа в тому, що якщо один сировинний ринок просідає, це зачіпає всі сировинні ринки. Тобто, ціни на нафту, нехай і не прямо, впливають на виробництво експортних українських товарів і приплив валюти в країну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, світові ціни на нафту в понеділок, 17 серпня, зросли після зниження в п'ятницю. При цьому Міжнародне енергетичне агентство знизило прогноз нафтового попиту в 2020-2021 роки.

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