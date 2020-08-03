Ціни на нафту впали через нові загрози від COVID-19

Ціни на нафту в усьому світі в понеділок, 3 серпня, почали знижуватися через загрозу падіння попиту на сировину. Причина – тривале зростання захворюваності COVID-19 в світі.

Вартість бареля марки Brent з поставкою в жовтні знизилася на 1,31% – до $42,95. Ціни на нафту сорту WTI з поставкою у вересні впали на 1,54% – до $39,65. Про це свідчать дані на лондонській біржі ICE Futures станом на 10:45 за київським часом.

Ціни на нафту Brent TheICE

Ціни на нафту WTI TheICE

"Пандемія COVID-19 залишається найважливішим чинником, що обмежує попит на нафту, з урахуванням експоненціального зростання захворюваності і числа смертей", – йдеться в повідомленні "Інтерфаксу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, ціни на нафту в усьому світі в п'ятницю, 31 липня, почали рости після падіння напередодні.