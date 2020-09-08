Ціни на нафту впали через невдалу спробу Саудівської Аравії завоювати ринок

Ціни на нафту у вівторок, 8 вересня, продовжили падіння через слабкий попит і невдалу спробу Саудівської Аравії знизити ціни на сировину.

Вартість бареля нафти марки Brent із постачанням у листопаді знизилася до $41,82 (-0,45%). А жовтневі ф'ючерси на нафту марки WTI опустилися до $38,87. Падіння становить 0,53%.

Про це свідчать дані торгів на біржі ICE Fututres станом на 9:56 за київським часом.

Ціни на нафту марки Brent. TheICE

Ціни на нафту марки WTI. TheICE

Чому нафта дешевшає

Зниження цін на сировину експерти пов'язали з припущеннями, що попит на неї навряд чи відновиться найближчим часом, повідомив "Інтерфакс".

"Представники лише чотирьох із десяти азіатських нафтопереробних компаній заявили, що скористаються зниженням цін на нафту, що поставляється саудівської держкомпанією Saudi Aramco, щоб збільшити закупівлі. Стриманий інтерес до саудівської нафти говорить про зниження попиту в Азії, яка є найбільшим світовим споживачем нафти, зазначають експерти", – йдеться в публікації.

Серед інших чинників, що знижують потенціал зростання цін на нафту, – завершення літнього автомобільного сезону в США, а також поступове збільшення видобутку нафти країнами ОПЕК+.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 вересня ціни на нафту впали через рішення саудівської державної нафтокомпанії Saudi Aramco знизити в жовтні ціни на всі сорти нафти для покупців з Азії і США.