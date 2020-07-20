Ціни на нафту впали через коронавірус: графік

Ціни на нафту в усьому світі у понеділок, 20 липня, знизилися через новини про збільшення кількості випадків захворювання на COVID-19.

Вартість бареля марки Brent з поставкою у вересні піднялася на 0,67% – до $42,85. Ціни на нафту сорту WTI з поставкою в серпні знизилися на 0,69% – до $40,31. Про це свідчать дані на лондонській біржі ICE Futures за станом на 9:50 за київським часом.

Зниження цін експерти пов'язують зі збільшенням кількості хворих коронавірусjv як у всьому світі, так і в США зокрема, повідомив "Інтерфакс".

"Хоча США продовжили фіксувати збільшення приросту випадків і до кінця минулого тижня досягли рекордного денного показника в більш ніж 77 тисяч, відносно низький рівень смертності в порівнянні з раннім періодом спалаху в березні-квітні дозволив згладити деякі побоювання ринку", – відзначив ринковий стратег IG Markets Цзінь Пан.

Ціни на нафту Brent TheICE

Ціни на нафту WTI TheICE

Як повідомляв OBOZREVATEL, ціни на нафту в усьому світі в четвер, 16 липня, почали знижуватися після того, як країни ОПЕК домовилися збільшити її видобуток. Вартість бареля марки Brent з поставкою у вересні піднялася на 0,32% – до $43,65.