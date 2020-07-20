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Ціни на нафту впали через коронавірус: графік

Ярослав Маркін
Ярослав Маркін
Ринки та компанії
4,3 т.
Ціни на нафту впали через коронавірус: графік

Ціни на нафту 20 липня. колаж Обозревателя

Ціни на нафту в усьому світі у понеділок, 20 липня, знизилися через новини про збільшення кількості випадків захворювання на COVID-19.

Вартість бареля марки Brent з поставкою у вересні піднялася на 0,67% – до $42,85. Ціни на нафту сорту WTI з поставкою в серпні знизилися на 0,69% – до $40,31. Про це свідчать дані на лондонській біржі ICE Futures за станом на 9:50 за київським часом.

Зниження цін експерти пов'язують зі збільшенням кількості хворих коронавірусjv як у всьому світі, так і в США зокрема, повідомив "Інтерфакс".

"Хоча США продовжили фіксувати збільшення приросту випадків і до кінця минулого тижня досягли рекордного денного показника в більш ніж 77 тисяч, відносно низький рівень смертності в порівнянні з раннім періодом спалаху в березні-квітні дозволив згладити деякі побоювання ринку", – відзначив ринковий стратег IG Markets Цзінь Пан.

Ціни на нафту Brent

Ціни на нафту Brent TheICE

Ціни на нафту WTI

Ціни на нафту WTI TheICE

Як повідомляв OBOZREVATEL, ціни на нафту в усьому світі в четвер, 16 липня, почали знижуватися після того, як країни ОПЕК домовилися збільшити її видобуток. Вартість бареля марки Brent з поставкою у вересні піднялася на 0,32% – до $43,65.

Світові ціни на нафтуWTIBrentнафта
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