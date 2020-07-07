Ціни на нафту впали через коронавірус: графік

Ціни на нафту в усьому світі пішли вниз через побоювання, що в низці країн знову можуть посилити карантин.

Станом на 9:20 за київським часом вартість бареля нафти марки Brent з поставкою у вересні знизилася на 1,18% – до $42,59. А WTI з поставкою в серпні подешевшав на 1,13% – до $40,17. Про це свідчать дані на лондонській біржі ICE Futures.

Ціни на нафту 7 липня TheICE

Ціни на нафту 7 липня TheICE

Експерти побоюються, що темпи відновлення попиту на нафту будуть слабшими, ніж очікувалося, повідомив "Інтерфакс". Причина – в необхідності продовження терміну карантинних обмежень або скасування попередніх послаблень.

"Інтерес ринку, який ми спостерігали слідом за скасуванням карантинних обмежень, ослаб на тлі їхнього часткового повернення через новий стрибок захворюваності COVID-19", – пояснив аналітик з ринків Азіатсько-Тихоокеанського регіону в Oanda Джеффрі Хеллі.

Споживання бензину в США за три дні свята з нагоди Дня незалежності в цьому році було на 22% менше, ніж роком раніше, свідчать дані GasBuddy.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ціни на нафту виросли після просідання в кінці минулого тижня. У понеділок, 6 липня, вартість Brent з постачанням у вересні збільшилася на 0,84% – до $43,16 за барель.