Ціни на нафту впадуть ще раз: Bloomberg дало загрозливий прогноз

Вартість бареля нафти марки Brent може впасти нижче $20 вже в середині квітня, а ціни на сорт WTI можуть опуститися аж до $15-17/бар.

Такий прогноз дало агентство Bloomberg, опитавши 20 трейдерів нафти і нафтопродуктів. У переважної більшості з них "апокаліптичні" очікування.

"18 з 20 трейдерів очікують, що ціна на Brent впаде до $20 за барель або нижче, тоді як у WTI ціна буде на $3-5 нижче. Очікується, що зниження цін триватиме від декількох тижнів до кінця року, говорять трейдери", – сказано в публікації.

"Рівень в $20 легко подолати до середини квітня", – сказав агентству директор індійського нафтопереробного заводу Bharat Petroleum Corp Р. Рамачандран.

Ціни на нафту

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся