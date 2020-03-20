Ціни на нафту впадуть ще раз: Bloomberg дало загрозливий прогноз

Вартість бареля нафти марки Brent може впасти нижче $20 вже в середині квітня, а ціни на сорт WTI можуть опуститися аж до $15-17/бар.
Такий прогноз дало агентство Bloomberg, опитавши 20 трейдерів нафти і нафтопродуктів. У переважної більшості з них "апокаліптичні" очікування.
"18 з 20 трейдерів очікують, що ціна на Brent впаде до $20 за барель або нижче, тоді як у WTI ціна буде на $3-5 нижче. Очікується, що зниження цін триватиме від декількох тижнів до кінця року, говорять трейдери", – сказано в публікації.
"Рівень в $20 легко подолати до середини квітня", – сказав агентству директор індійського нафтопереробного заводу Bharat Petroleum Corp Р. Рамачандран.
Ціни на нафту
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Саудівська Аравія оголосила нафтову війну Росії та знизила ціни на нафту в Європі.
6 березня переговори щодо угоди між країнами ОПЕК+ зі скорочення видобутку нафти завершилися повним провалом через позицію Росії.
Біржі в Європі впали на тлі обвалу нафтових котирувань, які відбулися після розпаду угоди Організації країн – експортерів нафти. Найбільше падіння продемонстрував індекс Лондонської біржі FTSE 100 – 8,54%.
Акції російських компаній на біржі у Лондоні впали після початку торгів. У лідерах падіння – папери нафтогазових компаній. Торги відкрилися зниженням на 17-33%.
Агентство Goldman Sachs спрогнозувало, що протягом II кварталу 2020 року вартість бареля нафти сорту Brent впаде до $20. Це означає, що ціна російської Urals може скласти $15-16/барель.
Японський банк Mizuho передбачив падіння цін на нафту нижче нуля. Там вважають, що вільні сховища дуже швидко заповняться і виробникам доведеться доплачувати, щоб десь зберігати сировину.
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