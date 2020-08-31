Ціни на нафту виросли в усьому світі: як це позначиться на українцях

Ціни на нафту виросли після зниження минулого тижня. Так, вартість жовтневих ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася вище позначки в $46.

Барель коштує $46,08 (зростання вартості склало 0,58%). Ціни на нафту марки WTI з постачанням у жовтні піднялися на 0,3% – до $43,1 за барель.

Про це свідчать дані торгів на лондонській біржі ICE Futures станом на 9:15 за київським часом.

Ціни на нафту Brent TheICE

Ціни на нафту WTI TheICE

Експерти нафтового ринку вважають, що ціни у майбутньому йти вгору, проте це скоріше буде повільне зростання, ніж швидкий підйом, повідомив "Інтерфакс".

Як вартість нафти впливає на українців

Україна імпортує левову частку нафти, яку споживає. Також з-за кордону йде більша частина нафтопродуктів.

Чим дорожче нафта, тим вищі ціни на продукти, які з неї отримують (бензин, дизель, мазут та інші продукти хімічної переробки). Правда, їхня вартість змінюється не відразу після зміни цін на нафту в оптовій закупівлі, а з запізненням у декілька місяців.

Обвал цін на нафту, який стався навесні, пом'якшив наслідки удару коронакризи по економіці України. Зокрема, за підрахунками ексзаступника глави правління НБУ Олександра Савченка, якби не ціни на нафту, що впали навесні, то зниження ВВП України було б не 11%, а всі 15%.

Також коливання цін на нафту побічно зачіпає і інші ринки. Справа в тому, що якщо один сировинний ринок просідає, це зачіпає всі сировинні ринки. Тобто, ціни на нафту, нехай і не прямо, впливають на виробництво експортних українських товарів і приплив валюти в країну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ціни на нафту в п'ятницю, 28 серпня, коливалися на тлі урагану, що бушує в Мексиканській затоці. Вартість WTI впала до $42,98 за барель, а ціни на Brent піднялися до $45,1 за барель.

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