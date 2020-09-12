Ціни на нафту виросли після падіння протягом усього тижня

Ярослав Маркін Ринки та компанії 10:06, 12.09.2020 Оновлено: 10:08, 12.09.2020

Світові ціни на нафту зупинили падіння, яке тривало весь тиждень. Однак вартість еталонної марки Brent так і не змогла піднятися вище за психологічну позначкув $40 за барель.

Вартість нафти марки Brent з поставкою в листопаді піднялася до $39,92 за барель. А жовтневі ф'ючерси на нафту марки WTI подорожчали до $37,33.

Про це свідчать дані торгів на біржі ICE Fututres за підсумками торгів у п'ятницю, 11 вересня.

Ціни на нафту марки Brent
TheICE
Ціни на нафту марки WTI.
TheICE

Як повідомляв OBOZREVATEL, світові ціни на нафту в п'ятницю, 11 вересня, знизилися нижче психологічної позначки в $40 за барель.

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Економіка Ринки та компанії

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