Ціни на нафту виросли після падіння протягом усього тижня

Світові ціни на нафту зупинили падіння, яке тривало весь тиждень. Однак вартість еталонної марки Brent так і не змогла піднятися вище за психологічну позначкув $40 за барель.

Вартість нафти марки Brent з поставкою в листопаді піднялася до $39,92 за барель. А жовтневі ф'ючерси на нафту марки WTI подорожчали до $37,33.

Про це свідчать дані торгів на біржі ICE Fututres за підсумками торгів у п'ятницю, 11 вересня.

Ціни на нафту марки Brent TheICE

Ціни на нафту марки WTI. TheICE

Як повідомляв OBOZREVATEL, світові ціни на нафту в п'ятницю, 11 вересня, знизилися нижче психологічної позначки в $40 за барель.