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Ціни на нафту виросли після падіння протягом усього тижня

Ярослав Маркін
Ярослав Маркін
Ринки та компанії
1,7 т.
Ціни на нафту

Світові ціни на нафту зупинили падіння, яке тривало весь тиждень. Однак вартість еталонної марки Brent так і не змогла піднятися вище за психологічну позначкув $40 за барель.

Вартість нафти марки Brent з поставкою в листопаді піднялася до $39,92 за барель. А жовтневі ф'ючерси на нафту марки WTI подорожчали до $37,33.

Про це свідчать дані торгів на біржі ICE Fututres за підсумками торгів у п'ятницю, 11 вересня.

Ціни на нафту марки Brent
Ціни на нафту марки WTI.

Як повідомляв OBOZREVATEL, світові ціни на нафту в п'ятницю, 11 вересня, знизилися нижче психологічної позначки в $40 за барель.

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Світові ціни на нафтуWTIBrentнафта
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