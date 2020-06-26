Ціни на нафту зросли, незважаючи на пандемію коронавірусу

Світові ціни на нафту в п'ятницю, 29 червня, почали відновлюватися після падіння напередодні. Це відбувається попри зростання запасів сировини в США й нові спалахи коронавірусу у світі.

Барель Brent із постачанням у серпні подорожчав до $41,38 (ціна зросла на 0,8%). А ціни на серпневі ф'ючерси на WTI піднялися до $39 (+0,72%).

Про це свідчать дані лондонської біржі ICE Futures станом на 10:20 за київським часом.

Ціни на нафту. TheICE

Ціни на нафту. TheICE

Однак за підсумками тижня ціни можуть знизитися на тлі зростання запасів у США і поширення коронавірусу в світі. Про це повідомив "Інтерфакс".

"Занепокоєність інвесторів продовжують спричинювати новини про ситуацію з поширенням коронавірусу в США. Економічний радник президента США Ларрі Кадлоу заявив у ефірі Fox Business Network, що стрибок нових випадків захворювання в деяких штатах може призвести лише до часткового відновлення обмежувальних заходів", – сказано в публікації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в четвер, 25 червня, еталонна нафту Brent із постачанням у серпні подешевшала до $39,91 за барель, а WTI із постачанням у серпні – до $37,74.