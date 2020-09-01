Ціни на нафту виросли через новини про вакцину від коронавірусу.

Осінні торги нафтою почалися зі зростання цін через оптимізм щодо розробки вакцини від коронавірусу.

У вівторок, 1 вересня, вартість листопадових ф'ючерсів на сировину марки Brent піднялася на 0,97% – до $45,72. А ціни на нафту марки WTI з постачанням в жовтні піднялися на 0,91% – до $43 за барель.

Про це свідчать дані торгів на лондонській біржі ICE Futures станом на 9:15 за київським часом.

Ціни на нафту марки Brent TheICE

Ціни на нафту марки WTI TheICE

"Ринок позитивно реагує на будь-які сигнали, що стосуються розробки вакцини від коронавірусу, оскільки економічна активність і, відповідно, попит на нафту в багатьох країнах як і раніше страждають через пандемію. Британська AstraZeneca раніше повідомила, що приступила до масштабних клінічних випробувань вакцини в США на людях", – йдеться в публікації "Інтерфаксу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, ціни на нафту в понеділок виросли після зниження минулого тижня. Brent – до $46,08 за барель, WTI – до $43,1 за барель.

Ціни на нафту найближчим часом можуть злетіти до $51, якщо її виробникам знадобиться компенсувати збитки від руйнувань, завдані ураганом "Лаура" в Мексиканській затоці.

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