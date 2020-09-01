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Ціни на нафту виросли через новини про вакцину від коронавірусу

Ярослав Маркін
Ярослав Маркін
Ринки та компанії
1,8 т.
Ціни на нафту виросли через новини про вакцину від коронавірусу

Ціни на нафту виросли через новини про вакцину від коронавірусу.

Осінні торги нафтою почалися зі зростання цін через оптимізм щодо розробки вакцини від коронавірусу.

У вівторок, 1 вересня, вартість листопадових ф'ючерсів на сировину марки Brent піднялася на 0,97% – до $45,72. А ціни на нафту марки WTI з постачанням в жовтні піднялися на 0,91% – до $43 за барель.

Про це свідчать дані торгів на лондонській біржі ICE Futures станом на 9:15 за київським часом.

Ціни на нафту марки Brent

Ціни на нафту марки Brent TheICE

Ціни на нафту марки WTI

Ціни на нафту марки WTI TheICE

"Ринок позитивно реагує на будь-які сигнали, що стосуються розробки вакцини від коронавірусу, оскільки економічна активність і, відповідно, попит на нафту в багатьох країнах як і раніше страждають через пандемію. Британська AstraZeneca раніше повідомила, що приступила до масштабних клінічних випробувань вакцини в США на людях", – йдеться в публікації "Інтерфаксу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, ціни на нафту в понеділок виросли після зниження минулого тижня. Brent – до $46,08 за барель, WTI – до $43,1 за барель.

Ціни на нафту найближчим часом можуть злетіти до $51, якщо її виробникам знадобиться компенсувати збитки від руйнувань, завдані ураганом "Лаура" в Мексиканській затоці.

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Світові ціни на нафтуWTIBrentнафта
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