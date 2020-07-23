Ціни на нафту виросли через новини про вакцину від коронавірусу

Нафта в усьому світі в середу, 23 липня, почала помірно дорожчати на надіях на можливі бюджетні стимули в США для безробітних і появу вакцини від коронавірусу.

Вартість бареля марки Brent з постачанням у вересні виросла на 0,13% – до $ 44,35. Ціни на нафту сорту WTI з постачанням у вересні збільшилися на 0,23% – до $42. Про це свідчать дані на лондонській біржі ICE Futures станом на 9:45 за київським часом.

Ціни на нафту Brent TheICE

Ціни на нафту WTI TheICE

Котирування ростуть на новинах про вакцину від коронавірусу – вже є перші домовленості про її майбутні закупівлі.

"Pfizer домовився з адміністрацією США, що уряд закупить за $1,95 млрд 100 млн доз майбутньої вакцини від коронавірусної інфекції, яку американська фармакологічна компанія розробляє спільно з німецькою BioNTech. Компанії поставлять партію вакцини після того, як на це буде отримано дозвіл Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів", – повідомив "Інтерфакс".

Як повідомляв OBOZREVATEL, світові ціни на нафту в середу, 22 липня, почали падати після різкого зростання напередодні. Вартість бареля марки Brent з поставкою у вересні знизилася на 0,45% – до $44,12. Ціни на нафту сорту WTI з поставкою у вересні знизилися на 0,52% – до $41,70.