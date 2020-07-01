Ціни на нафту відновилися після падіння: на скільки подорожчав Brent

Андрій Довгань Ринки та компанії 09:40, 1.07.2020 Оновлено: 09:58, 1.07.2020

Ціни на нафту першого дня липня відновили зростання, зупинивши падіння, які трапилося напередодні. Brent із постачанням у серпні подорожчала на 0,89% – до $41,62 за барель.

Барель нафти марки WTI подорожчав на 1,04% – до $39,66. Про це свідчать дані на лондонській біржі ICE Futures станом на 9:20 за київським часом.

Ціни на нафту
TheICE
Ціни на нафту
TheICE

Як повідомляв OBOZREVATEL 30 червня ціни на нафту перейшли до зниження після тривалого зростання напередодні. Brent із постачанням у серпні знизилася на 0,57% – до $41,47 за барель, а WTI подешевшала на 0,75% – до $39,40 за барель.

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Економіка Ринки та компанії

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