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Ціни на нафту відновилися після падіння: на скільки подорожчав Brent

Андрій Довгань
Ринки та компанії
1,4 т.
Ціни на нафту відновилися після падіння: на скільки подорожчав Brent

Ціни на нафту зросли (Фото: колаж OBOZREVATEL). колаж

Ціни на нафту першого дня липня відновили зростання, зупинивши падіння, які трапилося напередодні. Brent із постачанням у серпні подорожчала на 0,89% – до $41,62 за барель.

Барель нафти марки WTI подорожчав на 1,04% – до $39,66. Про це свідчать дані на лондонській біржі ICE Futures станом на 9:20 за київським часом.

Ціни на нафту

Ціни на нафту TheICE

Ціни на нафту

Ціни на нафту TheICE

Як повідомляв OBOZREVATEL 30 червня ціни на нафту перейшли до зниження після тривалого зростання напередодні. Brent із постачанням у серпні знизилася на 0,57% – до $41,47 за барель, а WTI подешевшала на 0,75% – до $39,40 за барель.

Світові ціни на нафтуWTIBrentнафта
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