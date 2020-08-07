Ціни на нафту в усьому світі пішли вниз після тижневого зростання

Світові ціни на нафту в п'ятницю, 7 серпня, почали знижуватися після зростання напередодні.

На лондонській біржі ICE Futures станом на 10:20 за київським часом барель Brent подешевшав до $44,9 (-0,42%). А нафта марки WTI подорожчала до $41,88. Зниження ціни склало 0,16%.

З початку тижня нафта активно дорожчала, досягнувши в середу рекордної за 5 місяців позначки в $46 за барель сорту Brent.

Ціни на нафту TheICE

Ціни на нафту TheICE

Як повідомляв OBOZREVATEL, світові ціни на нафту в четвер, 6 серпня, продовжили зростання після того, як напередодні досягли 5-місячного максимуму.