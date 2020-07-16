Ціни на нафту в усьому світі пішли вниз після рішення ОПЕК

Ціни на нафту в усьому світі в четвер, 16 липня, почали знижуватися після того, як країни ОПЕК домовилися збільшити її видобуток. Вартість бареля марки Brent з поставкою у вересні піднялася на 0,32% – до $43,65.

Ціни на нафту сорту WTI з поставкою в серпні знизилися на 0,63% – до $ 40,45. Про це свідчать дані на лондонській біржі ICE Futures за станом на 10:40 за київським часом.

Ціни на нафту марки Brent TheICE

Ціни на нафту марки WTi TheICE

Що вирішили в ОПЕК

Країни ОПЕК+ на засіданні 15 липня домовилися збільшувати нафтовидобуток із серпня на 2 млн барелів на добу, так як прийшли до висновку, що попит на нафту відновлюється. Про це повідомив "Інтерфакс".

"Однак учасники угоди розраховують, що країни, які раніше не виконували зобов'язання, компенсують це підвищення, крім того, попит досить міцний, щоб "з'їсти" додаткові обсяги – зокрема, в самих країнах ОПЕК+. Росія в серпні збільшить видобуток нафти на 400 тис. б/д", – йдеться в публікації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, світові ціни на нафту відновили активне зростання напередодні нової зустрічі ОПЕК. Вартість бареля марки Brent з поставкою у вересні піднялася на 0,32% – до $43,04.