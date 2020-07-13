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Ціни на нафту в усьому світі пішли вниз: графік

Андрій Довгань
Ринки та компанії
2,6 т.
Ціни на нафту в усьому світі пішли вниз: графік

Ціни на нафту знизилися. колаж OBOZREVATEL

Ціни на нафту знизилися на очікуваннях засідання міністерського моніторингового комітету ОПЕК+.

Станом на 9:40 за київським часом барель Brent з постачанням у вересні подешевшав на 0,67% – до $42,95. Ціни на нафту сорту WTI з поставкою в серпні знизилися на 0,74% – до $40,25. Про це свідчать дані на лондонській біржі ICE Futures.

Ціни на нафту

Ціни на нафту TheICE

Ціни на нафту

Ціни на нафту TheICE

Вартість сировини знижується через побоювання нових спалахів коронавірусу і в очікуванні рішення ОПЕК, повідомив "Інтерфакс".

"Рекордно високий рівень запасів в США і друга хвиля коронавірусу в світі сприяли припущеннями, що ОПЕК+ може на цьому тижні ухвалити несподіване рішення про продовження скорочень на 9,7 млн б/д на наступний місяць, але ми вважаємо, що це малоймовірно, враховуючи, що ціни зросли майже вдвічі в порівнянні з низьким рівнем, зафіксованим в квітні", – відзначають аналітики OCBC, яких цитує S&P Global Platts.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у всьому світі через коронавируса різко подешевшала нафта. У п'ятницю, 10 липня, вартість бареля Brent впала нижче $42, а ціни на WTI пішли нижче $39.

Світові ціни на нафтуWTIBrentнафта
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