Ціни на нафту в усьому світі пішли вниз: графік

Ціни на нафту знизилися на очікуваннях засідання міністерського моніторингового комітету ОПЕК+.

Станом на 9:40 за київським часом барель Brent з постачанням у вересні подешевшав на 0,67% – до $42,95. Ціни на нафту сорту WTI з поставкою в серпні знизилися на 0,74% – до $40,25. Про це свідчать дані на лондонській біржі ICE Futures.

Ціни на нафту TheICE

Ціни на нафту TheICE

Вартість сировини знижується через побоювання нових спалахів коронавірусу і в очікуванні рішення ОПЕК, повідомив "Інтерфакс".

"Рекордно високий рівень запасів в США і друга хвиля коронавірусу в світі сприяли припущеннями, що ОПЕК+ може на цьому тижні ухвалити несподіване рішення про продовження скорочень на 9,7 млн б/д на наступний місяць, але ми вважаємо, що це малоймовірно, враховуючи, що ціни зросли майже вдвічі в порівнянні з низьким рівнем, зафіксованим в квітні", – відзначають аналітики OCBC, яких цитує S&P Global Platts.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у всьому світі через коронавируса різко подешевшала нафта. У п'ятницю, 10 липня, вартість бареля Brent впала нижче $42, а ціни на WTI пішли нижче $39.