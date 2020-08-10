МоваЯзык

Топтеми:

Ціни на нафту в усьому світі пішли вгору через нові укази Трампа

Ярослав Маркін
Ярослав Маркін
Ринки та компанії
1,8 т.
Ціни на нафту

Ціни на нафту 10 серпня. Колаж Обозревателя

Світові ціни на нафту в понеділок, 10 серпня, зросли після обвалу в кінці минулого тижня.

На лондонській біржі ICE Futures станом на 10:00 за київським часом барель Brent подорожчав до $44,71 (+ 0,69%). А нафта марки WTI подорожчала до $41,66. Збільшення ціни склало 1,06%.

Ціни на нафту Brent

Ціни на нафту Brent TheICE

Ціни на нафту WTI

Ціни на нафту WTI TheICE

Агентство "Интерфакс" відзначило, що зростанню котирувань могло сприяти рішення влади США (найбільшого у світі споживача нафти) підтримати населення під час коронакризи.

"Один з указів Трампа частково повертає додаткові виплати до допомоги з безробіття – $400 в тиждень – для десятків мільйонів американців, які втратили роботу через пандемію коронавірусу. Інші укази передбачають відстрочення платежів з податку на заробітну плату для людей, які отримують менше $100 000 на рік, продовження терміну дії мораторію на виплату студентських кредитів, а також заходи з надання допомоги орендарям житла і домовласникам", – сказано в публікації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, світові ціни на нафту в п'ятницю, 7 серпня, почали знижуватися після зростання напередодні.

Світові ціни на нафтуWTIBrentнафта
Поділитися в Facebook
  2. Економіка
  3. Ринки та компанії