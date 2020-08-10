Ціни на нафту в усьому світі пішли вгору через нові укази Трампа

Світові ціни на нафту в понеділок, 10 серпня, зросли після обвалу в кінці минулого тижня.

На лондонській біржі ICE Futures станом на 10:00 за київським часом барель Brent подорожчав до $44,71 (+ 0,69%). А нафта марки WTI подорожчала до $41,66. Збільшення ціни склало 1,06%.

Ціни на нафту Brent TheICE

Ціни на нафту WTI TheICE

Агентство "Интерфакс" відзначило, що зростанню котирувань могло сприяти рішення влади США (найбільшого у світі споживача нафти) підтримати населення під час коронакризи.

"Один з указів Трампа частково повертає додаткові виплати до допомоги з безробіття – $400 в тиждень – для десятків мільйонів американців, які втратили роботу через пандемію коронавірусу. Інші укази передбачають відстрочення платежів з податку на заробітну плату для людей, які отримують менше $100 000 на рік, продовження терміну дії мораторію на виплату студентських кредитів, а також заходи з надання допомоги орендарям житла і домовласникам", – сказано в публікації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, світові ціни на нафту в п'ятницю, 7 серпня, почали знижуватися після зростання напередодні.