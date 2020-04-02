Ціни на нафту розвернулися: скільки коштує барель

Світові ціни на нафту почали підніматися на тлі новин про те, що влада США збираються підтримати свої нафтові компанії в момент кризи.

Вартість травневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі на 8 ранку за київським часом склала $26,23 за барель, що на $1,49 (6,02%) вище за ціну на момент закриття попередньої сесії, повідомив "Інтерфакс".

Ціни на нафту

Ф'ючерс на нафту WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі до цього часу подорожчав на $1,01 (4,97%) – до $21,32 за барель.

"Підтримку ринку в четвер надала інформація про те, що президент США Дональд Трамп планує в п'ятницю провести зустріч з главами деяких з найбільших американських нафтових компаній для обговорення заходів, яке могло б прийняти держава, щоб допомогти галузі впоратися з безпрецедентним обвалом цін", – відзначають у публікації.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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