Ціни на нафту розвернулися: скільки коштує барель

Світові ціни на нафту почали підніматися на тлі новин про те, що влада США збираються підтримати свої нафтові компанії в момент кризи.
Вартість травневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі на 8 ранку за київським часом склала $26,23 за барель, що на $1,49 (6,02%) вище за ціну на момент закриття попередньої сесії, повідомив "Інтерфакс".
Ціни на нафту
Ф'ючерс на нафту WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі до цього часу подорожчав на $1,01 (4,97%) – до $21,32 за барель.
"Підтримку ринку в четвер надала інформація про те, що президент США Дональд Трамп планує в п'ятницю провести зустріч з главами деяких з найбільших американських нафтових компаній для обговорення заходів, яке могло б прийняти держава, щоб допомогти галузі впоратися з безпрецедентним обвалом цін", – відзначають у публікації.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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