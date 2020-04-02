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2 квітня • оновлено в 09:51
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Ціни на нафту розвернулися: скільки коштує барель

3.6т
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Світові ціни на нафту почали підніматися на тлі новин про те, що влада США збираються підтримати свої нафтові компанії в момент кризи.

Вартість травневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі на 8 ранку за київським часом склала $26,23 за барель, що на $1,49 (6,02%) вище за ціну на момент закриття попередньої сесії, повідомив "Інтерфакс".

Ціни на нафту

Ціни на нафту

Ф'ючерс на нафту WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі до цього часу подорожчав на $1,01 (4,97%) – до $21,32 за барель.

"Підтримку ринку в четвер надала інформація про те, що президент США Дональд Трамп планує в п'ятницю провести зустріч з главами деяких з найбільших американських нафтових компаній для обговорення заходів, яке могло б прийняти держава, щоб допомогти галузі впоратися з безпрецедентним обвалом цін", – відзначають у публікації.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Саудівська Аравія оголосила нафтову війну Росії і знизила ціни на нафту в Європі.

  • Через розрив договору з ОПЕК Росія втрачатиме $100-150 млн в день (або понад $3 млрд на місяць).

  • Акції російських компаній на біржі в Лондоні впали після початку торгів. У лідерах падіння – папери нафтогазових компаній. Торги відкрилися зниженням на 17-33%.

  • У Росії різке зростання курсу долара може підвищити вартість імпортної техніки на 20-40%.

  • У Росії стався черговий обвал курсу рубля. На Московській біржі в середу, 25 березня, вартість долара подолала психологічну позначку в 79 рублів, піднявшись до 79,20 руб./$.

  • Всього за один тиждень після початку нафтової війни між Росією і Саудівською Аравією і обвалу рубля інвестори вивели з РФ понад $1,4 млрд.

  • Цінову нафтову війну між Росією і Саудівською Аравією шведський економіст Андерс Аслунд охарактеризував як особистий конфлікт глави "Роснафти" Ігоря Сечіна з наслідним принцом Мухаммедом ібн Салманом.

  • Угода Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), куди входить 13 держав, і її партнерів (разом – ОПЕК+) офіційно припинила свою дію у середу, 1 квітня.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Світові ціни на нафту
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Пигин Макс
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Рашкафсё опять откладывается?
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Економіка Ринки та компанії

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