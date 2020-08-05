Ціни на нафту розвернулися через нові загрози коронавірусу

Світові ціни на нафту марки Brent в середу, 5 серпня, сповільнили зростання після активного підвищення напередодні. На лондонській біржі ICE Futures її барель коштує $44,45 (+0,04%).

А ось нафта марки WTI подешевшала до $41,65. Зниження ціни склало 0,12%. Про це свідчать дані торгів станом на 9:25 за київським часом.

Ціни на нафту Brent TheICE

Ціни на нафту WTi TheICE

Агентство "Інтерфакс" повідомило, що стурбованість інвесторів викликає згортання планів щодо пом'якшення карантинних заходів в деяких містах, включаючи Манілу (Філіппіни) і Мельбурн (Австралія), через зростання виявлених випадків зараження коронавірусом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ціни на нафту Brent за добу зросли на $0,9 до $43,81 на тлі новин про третій етап випробувань препарату для попередження COVID-19, який розробляє американська фармакологічна компанія Eli Lilly & Co.