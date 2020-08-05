МоваЯзык

Топтеми:

Ціни на нафту розвернулися через нові загрози коронавірусу

Ярослав Маркін
Ярослав Маркін
Ринки та компанії
2,9 т.
Ціни на нафту

Ціни на нафту 5 серпня. Колаж Обозревателя

Світові ціни на нафту марки Brent в середу, 5 серпня, сповільнили зростання після активного підвищення напередодні. На лондонській біржі ICE Futures її барель коштує $44,45 (+0,04%).

А ось нафта марки WTI подешевшала до $41,65. Зниження ціни склало 0,12%. Про це свідчать дані торгів станом на 9:25 за київським часом.

Ціни на нафту Brent

Ціни на нафту Brent TheICE

Ціни на нафту WTi

Ціни на нафту WTi TheICE

Агентство "Інтерфакс" повідомило, що стурбованість інвесторів викликає згортання планів щодо пом'якшення карантинних заходів в деяких містах, включаючи Манілу (Філіппіни) і Мельбурн (Австралія), через зростання виявлених випадків зараження коронавірусом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ціни на нафту Brent за добу зросли на $0,9 до $43,81 на тлі новин про третій етап випробувань препарату для попередження COVID-19, який розробляє американська фармакологічна компанія Eli Lilly & Co.

Світові ціни на нафтуWTIBrentнафта
Поділитися в Facebook
  2. Економіка
  3. Ринки та компанії