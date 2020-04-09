Ціни на нафту різко підскочили: Росія пішла на поступки

Світові ціни на нафту за кілька хвилин злетіли майже на 8% до $35,3 за барель одразу після новин про те, що Росія і Саудівська Аравія змогли домовитися про зниження обсягів видобутку. Але вже через кілька годин вони знову впали – до $31,8 за барель.

Така домовленість фактично призведе до кінця цінової війни між двома найбільшими виробниками нафти. Як наслідок, обсяги видобутку скоротяться, а ціни будуть рости. ОПЕК+ і країни, що не входять до альянсу, обговорюють скорочення видобутку на цілих 20 млн барелів на добу.

Однак, як повідомили РІА Новини в своєму Telegram-каналі, учасники засідання ОПЕК+ домовилися тільки щодо 10 млн барелів на добу, тобто на 22%.

investing.com

investing.com

Що зараз:

на світовому ринку спостерігається надлишок нафти, викликаний пандемією коронавірусу і ціновою війною Росії та Саудівської Аравії.

Криза посилилася у березні, коли на останніх переговорах Росія відмовилася скорочувати видобуток і продовжувати угоду ОПЕК+, у відповідь Саудівська Аравія в рази збільшила видобуток нафти. Таке рішення призвело до падіння цін до $21,65 за барель.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент США Дональд Трамп анонсував нові переговори у форматі ОПЕК+. Після спілкування з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом він оголосив, що з ринку може зникнути 10-15 млн барелів.

Передбачалося, що зустріч ОПЕК+ відбудеться 6 квітня, але її перенесли на 9 число. Однією з причин джерела називали суперечку між Москвою та Ер-Ріядом щодо винуватця початку цінової війни. Вони переклали відповідальність одне на одного за падіння цін на сировину більш ніж удвічі на тлі обвального падіння попиту.

Також OBOZREVATEL повідомляв, що експерти й аналітики енергетичного сектора все ж схиляються до тієї думки, що в найближчій перспективі Саудівська Аравія і Росія зможуть домовитися. Низька ціна на нафту не вигідна для економіки обох країн.