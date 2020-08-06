Ціни на нафту продовжили зростання після рекордного стрибка напередодні

Світові ціни на нафту в четвер, 6 серпня, продовжили зростання після того, як напередодні досягли 5-місячного максимуму.

На лондонській біржі ICE Futures станом на 9:55 за київським часом барель Brent подорожчав $45,44 (+0,59%). А нафта марки WTI подорожчала до $42,34. Ціна зростає на 0,35%.

Деякі експерти вважають, що оптимістичні очікування, які знайшли своє відображення у стрибку цін, можуть бути передчасними.

"Подальше зростання захворюваності коронавірусною інфекцією в світі викликає побоювання, що темпи зростання світового видобутку нафти перевищуватимуть попит, з урахуванням другого етапу угоди країн ОПЕК+, що почався 1 серпня, який передбачає часткове відновлення видобутку нафти – на 2 млн барелів на добу", – повідомив "Інтерфакс-Україна".

Ціни на нафту Brent TheICE

Ціни на нафту WTI TheICE

Як повідомляв OBOZREVATEL, світові ціни на нафту марки Brent в середу, 5 серпня, зросли майже до $46.