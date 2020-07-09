Ціни на нафту продовжили падіння: скільки коштує барель 9 липня

Світові ціни на нафту знизилися після оприлюднення інформації про запаси сировини в США.

Станом на 9:55 за київським часом барель Brent з постачанням у вересні подешевшав на 0,09% – до $43,25. Ціни на нафту сорту WTI з поставкою в серпні знизилися на 0,26% – до $40,79. Про це свідчать дані на лондонській біржі ICE Futures.

Ціни на нафту TheICE

Ціни на нафту TheICE

Згідно з даними Американського інституту нафти (API), запаси нафти в США на тижні, що завершився 3 липня, збільшилися на 2 млн барелів, повідомив "Інтерфакс". Запаси бензину знизилися на 1,8 млн барелів, дистилятів - на 847 тис. Барелів. Запаси нафти на терміналі в Кушингу збільшилися на 2,2 млн барелів.

"Зростання запасів нафти в США пояснюється збільшенням її імпорту, відзначив головний фінансовий директор Velandera Energy Маніш Радж. За його словами, це є позитивним фактором для ринку, оскільки вказує на зростання попиту в країні", – вказано у публікації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, світові ціни на нафту в середу, 8 липня, продовжили зниження. Вартість бареля марки Brent опустилася нижче психологічної позначки в $43.