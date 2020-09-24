Ціни на нафту продовжили падіння: графік

Світові ціни на нафту в четвер, 24 вересня, продовжили падіння, яке почалось ще минулого тижня.

Вартість нафти марки Brent з поставкою в листопаді опустилася до $41,39 за барель (-0,91%). Також подешевшали листопадові ф'ючерси на нафту марки WTI – до $39,50. Зниження склало 1,07%.

Про це свідчать дані торгів на біржі ICE Fututres станом на 9:45 за київським часом.

Ціни на нафту марки Brent TheICE

Ціни на нафту марки WTI. TheICE

Чого чекати від цін далі

Аналітики припускають, що найближчим часом ціни вгору не підуть, повідомив російський "Интерфакс".

"Ціни на нафту, ймовірно, залишаться під тиском найближчим часом, оскільки ринок дуже чутливий до ситуації з коронавірусом, і особливо до новин про обмежувальні заходи, що вживаються для стримування поширення COVID-19", – йдеться в публікації агентства.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ціни на нафту 23 вересня впали через новини про зміну запасів сировини в США.