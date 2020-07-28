Ціни на нафту продовжили падіння другий день поспіль: графік
Ціни на нафту 28 липня знизилися. qalanews.com
Світові ціни на нафту продовжили падіння. Вартість бареля марки Brent з поставкою у вересні знизилася на 0,11% – до $43,36.
Ціни на нафту сорту WTI з поставкою у вересні знизилися на 0,36% – до $41,45. Про це свідчать дані на лондонській біржі ICE Futures станом на 9:40 за київським часом.
Ціни на нафту Brent TheICE
Ціни на нафту WTi TheICE
Як повідомляв OBOZREVATEL, ціни на нафту в усьому світі в понеділок, 27 липня, почали знижуватися після зростання минулого тижня. Це сталося на тлі загострення конфлікту США і Китаю.
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