Ціни на нафту продовжили падіння другий день поспіль: графік

Світові ціни на нафту продовжили падіння. Вартість бареля марки Brent з поставкою у вересні знизилася на 0,11% – до $43,36.

Ціни на нафту сорту WTI з поставкою у вересні знизилися на 0,36% – до $41,45. Про це свідчать дані на лондонській біржі ICE Futures станом на 9:40 за київським часом.

Ціни на нафту Brent TheICE

Ціни на нафту WTi TheICE

Як повідомляв OBOZREVATEL, ціни на нафту в усьому світі в понеділок, 27 липня, почали знижуватися після зростання минулого тижня. Це сталося на тлі загострення конфлікту США і Китаю.