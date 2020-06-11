Ціни на нафту прискорили падіння – всупереч очікуванням, що вони підніматимуться після нової угоди ОПЕК. У четвер, 11 червня, вартість бареля нафти марки Brent з поставкою в серпні знизилася відразу на 3,59% – до $40,23.

Липневі ф'ючерси на нафту марки WTI подешевшали ще більше – до $37,94 за барель (-4,19%). Про це свідчать дані торгів на лондонській біржі ICE Futures за станом на 9:20 за київським часом.

Ціни на нафту TheICE

Ціни на нафту TheICE

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 червня міністри ОПЕК домовилися продовжити поточний рівень скорочення видобутку нафти ще на один місяць – до серпня.

Американський інвестиційний банк Goldman Sachs очікує, що світові ціни на нафту можуть знизитися до $35 за барель.

Виручка Росії від продажу нафти в квітні 2020 року впала більш ніж в два рази в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

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