Ціни на нафту подолали психологічну позначку

Андрій Довгань Ринки та компанії 10:36, 25.05.2020

Світові ціни на нафту відновили зростання після спаду, що був викликаний рішенням Китаю не "розганяти" свою економіку у 2020 році. Вартість бареля марки Brent з поставкою в липні подолала позначку в $35.

Вранці в понеділок, 25 травня, ціна виросла на 0,56% – до $35,33. Ф'ючерси на нафту марки WTI з поставкою в липні також подорожчали – до $33,68 за барель (+1,29%). Про це свідчать дані Нью-Йоркської товарніої біржі станом на 10:30 за київським часом

Ціни на нафту Brent
TheICE
Ціни на нафту WTI
TheICE

Зростанню цін сприяє скорочення видобутку нафти в США і про відновлення попиту на сировину в усьому світі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, світові ціни на нафту можуть значно вирости вже найближчим часом. Зокрема, котирування марки Brent можуть піднятися до позначки 40 доларів за барель. Такий прогноз озвучив керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин.

Влада Саудівської Аравії наказала держкомпанії Saudi Aramco скоротити видобування нафти в червні ще на 1 млн барелів на добу – до 7,492 млн б/д. Тобто більше, ніж було прописано в угоді ОПЕК+.

Компанія "Роснафта" оголосила, що розроблятиме нові нафтові свердловини, незважаючи на угоду ОПЕК+ про скорочення видобування нафти.

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Економіка Ринки та компанії

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