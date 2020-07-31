Ціни на нафту почали відновлюватися після обвалу

Ціни на нафту в усьому світі в п'ятницю, 31 липня, почали рости після падіння напередодні.

Вартість бареля марки Brent з поставкою у вересні збільшилась на 1,07% – до $43,40. Ціни на нафту сорту WTI з поставкою у вересні виросли на 0,97% – до $40,31. Про це свідчать дані на лондонській біржі ICE Futures станом на 9:55 за київським часом.

Ціни на нафту Brent TheICE

Ціни на нафту WTi TheICE

Як повідомляв OBOZREVATEL, ціни на нафту в усьому світі в четвер, 30 липня, почали різко падати після зростання напередодні. Вартість бареля марки Brent з поставкою у вересні знизилася на 0,96% – до $43,33. Ціни на нафту сорту WTI з поставкою у вересні виросли на 0,94% – до $40,88.