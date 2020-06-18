Ціни на нафту почали падати через нову загрозу коронавірусу

Світові ціни на нафту у четвер, 18 червня, почали знижуватися через загрозу нової хвилі пандемії коронавірусу. Барель сировини марки Brent з поставкою в серпні подешевшав на 0,31% – до $40,58.

А липневі ф'ючерси на нафту марки WTI – до $37,71 за барель (-0,65%). Про це свідчать дані торгів на лондонській біржі ICE Futures за станом на 9:20 за київським часом.

Ціни на нафту TheICE

Ціни на нафту TheICE

Чому дешевшає нафта

На думку аналітиків, нафта дешевшає через посилення побоювань про можливість другої хвилі пандемії коронавірусу, яка може привести до скорочення світового попиту на паливо. Про це повідомив "Інтерфакс".

"Будь-які надії на підвищення цін на нафту у короткостроковій перспективі були підірвані зростаючими запасами в США, побоюваннями щодо темпів зростання світової економіки і подіями, пов'язаними з коронавірусом", – заявив старший аналітик FXTM Лукман Отунуга

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 червня міністри ОПЕК домовилися продовжити поточний рівень скорочення видобутку нафти ще на один місяць – до серпня.

Американський інвестиційний банк Goldman Sachs очікує, що світові ціни на нафту можуть знизитися до $35 за барель.

Виручка Росії від продажу нафти в квітні 2020 року впала більш ніж в два рази в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.