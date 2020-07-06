Ціни на нафту почали активно зростати: графік
Світові ціни на нафту 6 липня. Фото: колаж OBOZREVATEL
Світові ціни на нафту зросли після просідання в кінці минулого тижня. У понеділок, 6 липня, вартість Brent з постачанням у вересні збільшилася на 0,84% – до $ 43,16 за барель.
Барель нафти марки WTI з поставкою в серпні подорожчав на 0,74% – до $ 40,54. Про це свідчать дані на лондонській біржі ICE Futures за станом на 9:10 за Києвом.
Ціни на нафту TheICE
Ціни на нафту TheICE
Незважаючи на зниження цін в минулу п'ятницю, вартість сировини загалом за тиждень зросла на 4%.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у всьому світі подешевшала нафта. Після активного зростання цін протягом тижня, в п'ятницю, 3 червня, Brent з постачанням у вересні подешевшала на 0,84% – до $42,78 за барель.
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