Ціни на нафту почали активно зростати: графік

Світові ціни на нафту зросли після просідання в кінці минулого тижня. У понеділок, 6 липня, вартість Brent з постачанням у вересні збільшилася на 0,84% – до $ 43,16 за барель.

Барель нафти марки WTI з поставкою в серпні подорожчав на 0,74% – до $ 40,54. Про це свідчать дані на лондонській біржі ICE Futures за станом на 9:10 за Києвом.

Ціни на нафту TheICE

Ціни на нафту TheICE

Незважаючи на зниження цін в минулу п'ятницю, вартість сировини загалом за тиждень зросла на 4%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у всьому світі подешевшала нафта. Після активного зростання цін протягом тижня, в п'ятницю, 3 червня, Brent з постачанням у вересні подешевшала на 0,84% – до $42,78 за барель.