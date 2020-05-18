Ціни на нафту побили новий рекорд

Вартість бареля нафти марки Brent з поставкою в липні вперше з початку нафтової війни подолала позначку в $33.

У понеділок, 18 травня, о 3:00 за київським часом сировина коштувала $33,87. Станом на 10:00 ціни трохи знизилися – до $33,69. Зростання склало 3,66%.

Ф'ючерси на нафту марки WTI з поставкою в червні також рекордно подорожчали. Їхня вартість вперше за довгий час піднялася вище $30/барель – до $30,92 (зростання 5,06%). Про це свідчать дані Нью-Йоркської товарної біржі.

Ціни ростуть через ослаблення карантину і збільшення споживання пального. Також цьому сприяє угода про зниження видобутку нафти.

Ціни на нафту марки Brent

Нагадаємо, з 1 травня почала діяти угода, згідно якої члени Організації країн-експортерів нафти і їхні союзники (ОПЕК+) повинні обмежувати обсяги видобутку. Це повинно прибрати надлишок сировини з ринку і підняти на нього ціни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, світові ціни на нафту можуть значно вирости вже найближчим часом. Зокрема, котирування марки Brent можуть піднятися до позначки 40 доларів за барель. Такий прогноз озвучив керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин.

Влада Саудівської Аравії наказали держкомпанії Saudi Aramco скоротити видобуток нафти в червні ще на 1 млн барелів на добу – до 7,492 млн б/д. Тобто більше, ніж було прописано в угоді ОПЕК+.

Компанія "Роснефть" оголосила, що буде розробляти нові нафтові свердловини, незважаючи на угоду ОПЕК + про скорочення видобутку нафти.