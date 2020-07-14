Ціни на нафту пішли вниз: скільки коштує барель 14 липня

Андрій Довгань Ринки та компанії 09:28, 14.07.2020

Ціни на нафту в усьому світі знову впали. У вівторок, 14 липня, вартість бареля марки Brent з поставкою у вересні знизилася на 1,59% – до $42,04.

Ціни на нафту сорту WTI з поставкою в серпні знизилися на 1,92% – до $39,33. Про це свідчать дані на лондонській біржі ICE Futures станом на 9:20 за київським часом.

Ціни на нафту Brent
TheICE
Ціни на нафту WTI
TheICE

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 13 липня, ціни на нафту знизилися на очікуваннях засідання міністерського моніторингового комітету ОПЕК+.

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