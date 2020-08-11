Ціни на нафту пішли вниз на тлі ситуації з коронавірусом

Світові ціни на нафту почали знижуватися через невизначеність ситуації з коронавірусом.

На лондонській біржі ICE Futures станом на 10:05 за київським часом ціна бареля Brent з постачанням у жовтні знизилася на 0,08 до $44,95. А вересневі ф'ючерси на нафту марки WTI подорожчали до $42,02. Збільшення ціни склало 0,19%.

Незважаючи на зростання котирувань на початку торгів, в цілому вартість почала показувати тенденцію до зниження.

Ціни на нафту 11 серпня TheICE

Ціни на нафту 11 серпня TheICE

На котирування нафти впливає ситуація з коронавірусом у світі. Зниження добового приросту хворих і звіти лабораторій про розробку вакцини дають надії, що вже скоро пандемію вдасться взяти під контроль. У той же час ризик другої хвилі захворювання як і раніше створює загрози для світової економіки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, світові ціни на нафту в понеділок, 10 серпня, зросли після обвалу в кінці минулого тижня.