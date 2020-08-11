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Ціни на нафту пішли вниз на тлі ситуації з коронавірусом

Ярослав Маркін
Ярослав Маркін
Ринки та компанії
1,6 т.
Ціни на нафту

Ціни на нафту 11 серпня. Колаж Обозревателя

Світові ціни на нафту почали знижуватися через невизначеність ситуації з коронавірусом.

На лондонській біржі ICE Futures станом на 10:05 за київським часом ціна бареля Brent з постачанням у жовтні знизилася на 0,08 до $44,95. А вересневі ф'ючерси на нафту марки WTI подорожчали до $42,02. Збільшення ціни склало 0,19%.

Незважаючи на зростання котирувань на початку торгів, в цілому вартість почала показувати тенденцію до зниження.

Ціни на нафту 11 серпня

Ціни на нафту 11 серпня TheICE

Ціни на нафту 11 серпня

Ціни на нафту 11 серпня TheICE

На котирування нафти впливає ситуація з коронавірусом у світі. Зниження добового приросту хворих і звіти лабораторій про розробку вакцини дають надії, що вже скоро пандемію вдасться взяти під контроль. У той же час ризик другої хвилі захворювання як і раніше створює загрози для світової економіки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, світові ціни на нафту в понеділок, 10 серпня, зросли після обвалу в кінці минулого тижня.

Світові ціни на нафтуWTIBrentнафта
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