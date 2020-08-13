Ціни на нафту пішли вниз через новини з США

Ярослав Маркін Ринки та компанії 10:37, 13.08.2020

Світові ціни на нафту в четвер, 13 серпня, почали знижуватися після зростання напередодні до максимальних позначок з початку березня

На лондонській біржі ICE Futures станом на 10:22 за київським часом ціна бареля Brent з постачанням в жовтні подешевшала на 0,28 до $45,3. А вересневі ф'ючерси на нафту марки WTI подешевшали до $42,55 (-0,28%).

Ціни на нафту 13 серпня
TheICE
Ціни на нафту 13 серпня
TheICE

Чому знизилися ціни

Ціни на сировину знизилися на даних про скорочення запасів у США третій тиждень поспіль. Цифри, які в середу оприлюднило Міністерство енергетики США виявилися істотно нижчими, ніж припускали аналітики. Отже, великих поставок нафту найближчим часом в Америку не передбачається.

Як повідомляв OBOZREVATEL, світові ціни на нафту в середу, 12 серпня, активно пішли вгору після різкого зниження напередодні.

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Економіка Ринки та компанії

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