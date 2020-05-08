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8 травня • оновлено в 13:28
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Ціни на нафту підскочили після найбільшого скорочення видобування

3.4т
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Світові ціни на нафту продовжують йти вгору. У п'ятницю, 8 травня, барель марки Brent із постачанням у липні подорожчав на 1,0% – до $30,03 за барель.

Ф'ючерси на нафту марки WTI із постачанням у червні зросли на 0,54% супроти рівня, на якому закрилися торги в четвер – до $24,12. Про це свідчать дані Нью-Йоркської товарної біржі.

Якщо вартість сировини не впаде до кінця дня, то це означатиме, що вперше з початку лютого ціни на нафту підвищувалися протягом усього тижня.

Вартість нафти Brent

Вартість нафти Brent

theice.com

Вартість нафти WTI

Вартість нафти WTI

theice.com

Нагадаємо, з 1 травня набула чинності угода, згідно з якою члени Організації країн-експортерів нафти та їхні союзники (ОПЕК++) зобов'язані обмежувати обсяги видобування. Це повинно забрати надлишок сировини з ринку й підняти на неї ціни.

Що тепер буде з цінами на нафту?

Перше – ціни на нафту однаково залишатимуться на низькому рівні. Принаймні до кінця карантинних заходів (а це, найімовірніше, травень 2020-го). Друге – обмежувальних заходів може виявитися недостатньо. Про це, до речі, зараз і думають інвестори. Саме цей фактор підштовхує вартість чорного золота до зниження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, світові ціни на нафту в найближчій перспективі можуть злетіти з $27 до $35-50 за барель (марка Brent), вартість бареля WTI може вирости від $19,9 до $20-25. Такий прогноз озвучив керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин.

В ОПЕК вважають, що вартість нафти в другій половині 2020 року коливатиметься біля позначки $40 за барель.

Вартість бареля нафти сорту Brent з постачанням у липні у вівторок, 5 травня, піднялася відразу на 11,5%, вперше за довгий час досягнувши $30,34.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Світові ціни на нафту
Тег
нафта
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