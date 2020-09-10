Ціни на нафту пішли вгору після обвалу напередодні

Ярослав Маркін Ринки та компанії 10:09, 10.09.2020 Оновлено: 10:09, 10.09.2020

Світові ціни на нафту в четвер, 10 вересня, піднялися після обвалу нижче $37 за барель напередодні.

Вартість бареля нафти марки Brent з поставкою в листопаді зросла до $40,82 (+0,07%). А жовтневі ф'ючерси на нафту марки WTI піднялися до $38,12. Зростання склало 0,18%.

Про це свідчать дані торгів на біржі ICE Fututres станом на 10.00 за київським часом.

Ціни на нафту марки Brent.
TheICE
Ціни на нафту марки WTI.
TheICE

Як повідомляв OBOZREVATEL, світові ціни на нафту в середу, 9 вересня, впали нижче $37 за барель. Напередодні вони впали до мінімумів з середини червня.

Коментувати
Економіка Ринки та компанії

Дивіться також

Інспектувати позиції України на Донбасі буде російський генерал-майор із "Миротворця"

ОПУ про інспекцію з бойовиками: юридично – це ОБСЄ, але в супроводі представників сторін

Україна попрощалася із загиблими в "перемир'я" Героями ЗСУ. Фото та відео

На терміновому засіданні ТКГ Україна погодилася на спільну інспекцію селища Шуми

Зеленський – про зрив перемир'я на Донбасі: у нас немає зупинки на шляху до припинення війни