Ціни на нафту пішли вгору після обвалу напередодні

Ціни на нафту виросли в усьому світі.

Світові ціни на нафту в четвер, 10 вересня, піднялися після обвалу нижче $37 за барель напередодні.

Вартість бареля нафти марки Brent з поставкою в листопаді зросла до $40,82 (+0,07%). А жовтневі ф'ючерси на нафту марки WTI піднялися до $38,12. Зростання склало 0,18%.

Про це свідчать дані торгів на біржі ICE Fututres станом на 10.00 за київським часом.

Ціни на нафту марки Brent. TheICE

Ціни на нафту марки WTI. TheICE

Як повідомляв OBOZREVATEL, світові ціни на нафту в середу, 9 вересня, впали нижче $37 за барель. Напередодні вони впали до мінімумів з середини червня.

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