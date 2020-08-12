Ціни на нафту пішли вгору і подолали позначку в $45: графік

Ярослав Маркін Ринки та компанії 10:14, 12.08.2020

Світові ціни на нафту в середу, 12 серпня, активно пішли вгору після різкого зниження напередодні.

На лондонській біржі ICE Futures станом на 9:50 за київським часом ціна бареля Brent з постачанням в жовтні виросла на 1,14 до $45,01. А вересневі ф'ючерси на нафту марки WTI подорожчали до $42,04 (+1,03%).

Ціни на нафту 12 серпня
TheICE
Ціни на нафту 12 серпня
TheICE

Як повідомляв OBOZREVATEL, світові ціни на нафту 11 серпня почали знижуватися через невизначеність ситуації з коронавірусів.

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Економіка Ринки та компанії

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