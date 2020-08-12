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Ціни на нафту пішли вгору і подолали позначку в $45: графік

Ярослав Маркін
Ярослав Маркін
Ринки та компанії
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Ціни на нафту

Ціни на нафту 12 серпня пішли вгору. Getty

Світові ціни на нафту в середу, 12 серпня, активно пішли вгору після різкого зниження напередодні.

На лондонській біржі ICE Futures станом на 9:50 за київським часом ціна бареля Brent з постачанням в жовтні виросла на 1,14 до $45,01. А вересневі ф'ючерси на нафту марки WTI подорожчали до $42,04 (+1,03%).

Ціни на нафту 12 серпня

Ціни на нафту 12 серпня TheICE

Ціни на нафту 12 серпня

Ціни на нафту 12 серпня TheICE

Як повідомляв OBOZREVATEL, світові ціни на нафту 11 серпня почали знижуватися через невизначеність ситуації з коронавірусів.

Світові ціни на нафтуWTIBrentнафта
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