Ціни на нафту пішли вгору і подолали позначку в $45: графік

Ціни на нафту 12 серпня пішли вгору. Getty

Світові ціни на нафту в середу, 12 серпня, активно пішли вгору після різкого зниження напередодні.

На лондонській біржі ICE Futures станом на 9:50 за київським часом ціна бареля Brent з постачанням в жовтні виросла на 1,14 до $45,01. А вересневі ф'ючерси на нафту марки WTI подорожчали до $42,04 (+1,03%).

Ціни на нафту 12 серпня TheICE

Ціни на нафту 12 серпня TheICE

Як повідомляв OBOZREVATEL, світові ціни на нафту 11 серпня почали знижуватися через невизначеність ситуації з коронавірусів.