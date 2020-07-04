Ціни на нафту зросли всупереч загрозі нових спалахів коронавірусу

Світові ціни на нафту сорту Brent з постачанням у вересні за підсумками торговельного тижня знизилися на 0,04% – до $42,78 за барель. Але в тижневому вимірі ціни виросли.

А ось барель нафти марки WTI з поставкою в серпні подорожчав на 0,02% – до $40,25. Про це свідчать дані на лондонській біржі ICE Futures в суботу, 4 липня.

При цьому загалом з початку тижня барель Brent подорожчав на $2,63, а WTi на $2,55. Це сталось попри коливання цін через загрозу нових спалахів коронавірусу.

Ціни на нафту TheICE

Ціни на нафту TheICE

Як повідомляв OBOZREVATEL, у всьому світі подешевшала нафта. Після активного зростання цін протягом тижня, в п'ятницю, 3 червня, Brent з постачанням у вересні подешевшала на 0,84% – до $ 42,78 за барель.