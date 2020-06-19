Ціни на нафту піднялися до $42 вперше за довгий час

Андрій Довгань Ринки та компанії 09:50, 19.06.2020

Світові ціни на нафту у п'ятницю виросли через очікування, що попит та пропозиція сировини вирівняються. Барель марки Brent з поставкою в серпні вперше за довгий час досяг позначки в $42.

Ціна зросла на 1,18%. А липневі ф'ючерси на нафту марки WTI подорожчали до $39,21 за барель (+0,95%). Про це свідчать дані торгів на лондонській біржі ICE Futures станом на 9:25 за київським часом.

Ціни на нафту Brent
TheICE
Ціни на нафту WTI
TheICE

Чому зростають ціни

На думку експертів нафтового ринку, ціни на сировину ростуть через оптимістичних очікувань, що баланс попиту і пропозиції на світовому ринку поступово відновлюватиметься. Про це повідомив "Інтерфакс".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 червня міністри ОПЕК домовилися продовжити поточний рівень скорочення видобутку нафти ще на один місяць – до серпня.

Американський інвестиційний банк Goldman Sachs очікує, що світові ціни на нафту можуть знизитися до $ 35 за барель.

Виручка Росії від продажу нафти в квітні 2020 року впала більш ніж в два рази в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

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Економіка Ринки та компанії

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