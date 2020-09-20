Ціни на нафту перестали рости: ситуацію може кардинально змінити ОПЕК+

Світові ціни на нафту не будуть рости до заяви країн-членів ОПЕК+ про масштабне скорочення видобутку. Найближчим часом вартість бареля марки Brent може коливатися в межах 39,20-44,10 доларів.

Як зазначив аналітик RoboForex Андрій Гойл в коментарі OBOZREVATEL, заява ОПЕК + може накрутити ціни до 50 доларів за барель.

"З минулого вівторка нафта марки Brent почала корекційний зростання на новинах про раптову появу в Мексиканській затоці урагану "Саллі". За минулий тиждень зростання склало більше 10%, тим самим було відіграно більше половини падіння. Імпульс ринковим рухам надали заяви енергетичних властей країн ОПЕК плюс", – пояснює експерт.

Раптова поява в Мексиканській затоці урагану "Саллі" викликало падіння нафтового видобутку в США на 30%. За 11 днів зниження склало від 3 до 6 мільйонів барелів на добу, точні підрахунки ще ведуться. До того ж дані по запасах нафтопродуктів в США показали несподіване їх скорочення.

"На наступному тижні очікується рух цін на нафту марки Brent в межах 39,20-44,10 доларів за барель. Дати імпульс зростанню вартості "чорного золота" може тільки спільна заява учасників ОПЕК+ про масштабні скорочення видобутку – в такому випадку ми можемо побачити оновлення максимумів цього року на відмітках 48,00-50,00 доларів за барель", – прогнозує аналітик.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, білоруські нафтопереробні заводи можуть скоротити виробництво палива через протести громадян, які йдуть по всій країні на знак незгоди з результатами виборів.