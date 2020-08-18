Ціни на нафту перебувають під контролем Китаю і США: аналітик озвучив прогноз

Світові ціни на нафту в найближчий тиждень, до 24 серпня, залишаться в діапазоні $ 43-45 за барель Brent, через ситуацію в США і Китаї.

Про це в коментарі OBOZREVATEL заявив аналітик RoboForex Андрій Гойлов. "Останні дані від Міненерго США показали скорочення запасів нафти за тиждень, але далі сектор може вирівняти сам себе і в найближчому звіті відобразити зростання запасу. Підвищення показника – це ведмежий сигнал для нафтових цін, тобто теоретично вартість нафти може піти на спад", – пояснює експерт.

Для сировинних котирувань на світовому товарному ринку найважливішим фактором є баланс попиту і пропозиції на нафту. У серпні країни-члени ОПЕК + почали нарощувати видобуток у відповідність з весняним угодою, що збільшило ризик надлишкової пропозиції, яке економікам світу в їх поточному стані і так не потрібно. Але поки ринок обережний, поспішних висновків не робить і тільки спостерігає за статистикою і розвитком подій.

Статистика з Китаю (основного світового імпортера нафти) виходить змішаної, і це не дозволяє розраховувати на швидкий "сплеск" потреби в енергоносіях з цього боку. Японія так само поки не потребує розширення обсягів споживання вуглеводневої сировини.

"Виходячи з кон'юнктури, можна очікувати, що на новому тижні серпня вартість бареля Brent залишиться в межах $ 43-45", – пояснює експерт.

Як ситуація вплине на Україну

З одного боку, падіння цін на нафту призводить до того, що на світових ринках знижуються ціни на газ, бензин, які імпортує Україна. Економія, за оцінками НБУ, складе близько $ 5 млрд. Але з іншого, з часом слідом за нафтою падають і інші сировинні ринки. А це наша експортна виручка.

Правда, при формуванні ціни, наприклад, на бензин, велику роль відіграє вартість долара. Вона становить близько 85% в структурі ціни.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, білоруські нафтопереробні заводи можуть скоротити виробництво палива через протести громадян, які йдуть по всій країні на знак незгоди з результатами виборів.

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