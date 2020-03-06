Падіння світових цін на нафту через спалах коронавірусу спровокує дефіцит бюджету РФ і уряд не зможе виконати свої обіцянки по соціалці.

Про це в коментарі OBOZREVATEL сказав російський фінансист Слава Рабинович. За його словами, єдине, що залишиться без змін – це рівень злодійства з бюджету чиновників різних рівнів, що ще більше виснажить його.

"Через падіння цін на нафту, російський бюджет перестане бути профіцитним і, в кінцевому підсумку, може стати дефіцитним. Резервні фонди не будуть поповнюватися і почнуть танути, обіцянки по соціалці не виконаються і так далі. Єдине, що не зміниться – це рівень злодійства з бюджету, що призведе до ще більшого швидкого виснаження фінансових ресурсів общака путінського ОЗУ. Бюджет РФ це ОЗУ давно приватизувало, зробивши його своїм общаком", – підкреслив він.

Ціни на нафту

На уточнення OBOZREVATEL про те, що недавно глава РФ Володимир Путін заявив про бажання знизити залежність своєї економіки від доходів від продажу вуглеводнів, Рабинович відповів, що "слова Путіна про диверсифікацію економіки коштують приблизно стільки ж, скільки коштують всі інші його слова – нуль".

Як повідомляв OBOZREVATEL, ціни на нафту марки Brent опустилися нижче 50 доларів за барель і продовжують падіння. Для бюджету Росії – це справжня загроза. Якщо така динаміка продовжиться, виконати головний фінансовий документ РФ не вдасться.

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